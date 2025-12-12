Ford Kuga Active X Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford'un iddialı tasarımıyla dikkat çeken Kuga Active X versiyonu, aktif yaşam tarzına uygun özellikleriyle Türkiye'deki müşterilerle buluşuyor.

Aralık ayında yollara çıkacak olan araç, 1.5L EcoBoost 186PS benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla geliyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

Modelde yoğun trafikte otomatik frenleme yapan adaptif hız kontrolü ve geri manevralarda güvenliği sağlayan fren desteği gibi yeni nesil teknolojiler bulunuyor.

Olası kaza risklerini algılayan çarpışma önleme yardımcısı ve park manevralarını kolaylaştıran 360 derece kamera sistemi de donanımlar arasında yer alıyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Aracın dış tasarımında 19 inç alüminyum jantlar, özel süspansiyon sistemi ve dinamik LED farlar sportif ruhu ön plana çıkarıyor.

İç mekanda ise AGR sertifikalı 12 yönlü ergonomik koltuklar ve açılabilir panoramik cam tavan sürücü ile yolculara üst düzey konfor sunuyor.

TEKNOLOJİK DONANIM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, 13,2 inçlik geniş bir ekran üzerinden yönetiliyor.

Altı farklı renk seçeneğiyle gelen yeni Kuga Active X, 2 milyon 935 bin 700 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla listelerdeki yerini aldı.