Almanlar araştırdı: Elektrikli araçlar radyasyon yayıyor mu

Yeni bir çalışma, devasa pil takımlarının üzerinde seyahat etmenin insanları radyasyona maruz bırakıp bırakmadığı konusundaki endişelere son noktayı koydu.

Almanya'daki ADAC otomobil kulübü tarafından yapılan araştırmaya göre, elektrikli araçlar sürücü ve yolcuları tehlikeli seviyelerde radyasyona maruz bırakmıyor.

İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN DAHA GÜVENLİ OLABİLİR

Sonuçlar, elektrikli araçların diğer modern araçlardan daha tehlikeli olmadığını, hatta bazı durumlarda içten yanmalı motorlu araçlara göre daha az elektromanyetik aktivite yaydığını gösteriyor.

Almanya Federal Radyasyon Koruması Ofisi tarafından yaptırılan çalışmada, on bir elektrikli otomobilin yanı sıra hibrit ve benzinli modeller gerçekçi koşullar altında test edildi.

EN YÜKSEK DEĞER ISITMALI KOLTUKLARDA

Mühendisler, ani hızlanma ve frenleme sırasında manyetik alan gücünde kısa süreli artışlar gözlemlese de bu değerler insan sağlığı için önerilen sınırların çok altında kaldı.

Araştırmadaki en şaşırtıcı bulgu ise en güçlü elektromanyetik ölçümlerin, motor tipinden bağımsız olarak ısıtmalı koltuklar tarafından üretilmesi oldu.

ŞARJ SIRASINDA RİSK YOK

Şarj işlemi sırasında yapılan ölçümlerde de güvenlik sınırlarını aşan herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

İlginç bir şekilde, daha yüksek güç çıkışına sahip DC hızlı şarjın, daha yavaş olan AC şarjına kıyasla daha zayıf alanlar ürettiği belirlendi.