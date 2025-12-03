Almanlar duyurdu: En yüksek arıza oranına sahip araç Tesla Model Y

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da yaklaşık 9,5 milyon aracın teknik muayene sonuçlarına dayanan TÜV 2026 raporu, elektrikli araçların güvenilirlik performansını gözler önüne serdi.

Rapor sonuçlarına göre Tesla Model Y, yüzde 17,3'lük arıza oranıyla kendi yaş grubundaki 110 araç modeli arasında son sırada yer aldı.

SON ON YILIN EN YÜKSEK ARIZA ORANI

Bu oran, son on yılda 2-3 yaşındaki araçlar arasında kaydedilen en yüksek kusur oranı olarak kayıtlara geçti.

Tesla'nın bir diğer popüler modeli olan Model 3 de yüzde 13,1'lik arıza oranıyla listenin alt sıralarında kalarak Dacia Spring'in bile gerisine düştü.

AĞIR BATARYALAR VE FREN SORUNLARI

Uzmanlar, elektrikli araçlardaki yüksek batarya ağırlığının aks süspansiyonlarını zorladığını ve rejeneratif frenleme nedeniyle mekanik frenlerin az kullanılmasının sorunlara yol açtığını belirtiyor.

Genel sıralamada Mazda2 en güvenilir araç seçilirken, elektrikli araçlar sınıfında Mini Cooper SE ve Audi Q4 e-tron en iyi performansı gösterdi.