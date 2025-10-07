Almanya otomotiv pazarı büyürken Tesla satışları çakıldı

Almanya Karayolları Trafik Dairesi'nin (KBA) eylül ayı verilerine göre, ülkedeki otomotiv pazarı büyümeye devam ederken, Tesla satışlarında sert bir düşüş yaşandı.

Pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 büyüyerek 235 bin 528 adede ulaştı.

TESLA SATIŞLARINDA YILLIK KAYIP YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Bu genel büyümenin aksine, Tesla'nın Eylül ayında Almanya'da kaydettiği araç sayısı yüzde 9,4 azalarak 3 bin 404 adette kaldı. Marka için asıl endişe verici tablo ise yılın genelinde görüldü.

Ocak-Eylül dönemine bakıldığında, Tesla satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3'lük büyük bir gerileme yaşayarak 14 bin 845'e indi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜYOR

Tesla'nın yaşadığı bu düşüş, Almanya'daki elektrikli araç pazarına yönelik genel talebin artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesiyle daha da dikkat çekici hale geliyor.

Eylül ayında ülkede yeni kaydı yapılan tamamen elektrikli araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 31,9'luk bir yükselişle 45 bin 495 adede ulaştı.