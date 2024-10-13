Almanya'daki Volkswagen fabrikası için belirsizlik sürüyor: Bir modelin daha üretimi durdu

Haber Merkezi

Volkswagen'in (VW) Almanya'daki fabrikalarını kapatma olasılığını gündemine alması, Osnabrück fabrikasının geleceğinin ne olacağı sorusunu akıllara getirdi.

Porsche'nin Çin'deki üretim zorlukları nedeniyle Osnabrück fabrikasında üretilen 718 modelinin üretimini durdurma kararı, fabrikanın belirsizliğini daha da artırdı.

VW yöneticileri, eylül ayında yavaşlayan talep nedeniyle Almanya'daki fabrikaları kapatma seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Bu açıklama, 2.300 çalışanı bulunan ve yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine sahip Osnabrück fabrikasının geleceği hakkında endişelere neden oldu. Fabrika, geçen yıl 28.000'in biraz üzerinde araç üretmişti.

PORSCHE 718 ÜRETİMİ DURDURULUYOR

Osnabrück fabrikasında üretilen Porsche 718 modelinin üretimi, Porsche'nin Çin'deki üretim zorlukları nedeniyle durduruluyor. VW sözcüsü, Porsche'nin kararını doğrulayarak, Çin'deki mevcut iş ortamının "çok zor" olduğunu belirtti.

Porsche 718 üretiminin durdurulması, Osnabrück fabrikasının geleceği hakkında endişeleri artırdı.

Fabrika, daha önce de benzer belirsizliklerle karşı karşıya kalmıştı. 2009 yılında kapatılan fabrika, 2011 yılında yeniden açılmış ve Porsche Boxster ve Cayman modellerinin üretimine başlamıştı.

Fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, çalışanlar ve sendikalar endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. VW yönetimi, fabrikanın geleceği hakkında henüz net bir açıklama yapmadı.