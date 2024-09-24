Apple CarPlay, iOS 18 ile yeni özelliklere kavuştu Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18 güncellemesi, Apple CarPlay yazılımına yeni özellikler getirdi.

Haber Merkezi

Apple CarPlay, iPhone'unuzu aracınızın bilgi-eğlence sistemine entegre ederek sürüş sırasında daha güvenli ve keyifli bir deneyim sunuyor.

iOS 18, Apple ekosistemindeki en popüler özelliklerden biri olan Apple CarPlay'e yepyeni ve heyecan verici özellikler getiriyor.

Sürücü deneyimini daha akıllı, kişiselleştirilebilir ve güvenli hale getiren bu yenilikler, araç içi eğlence ve üretkenliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak.

APPLE CARPLAY YENİ ÖZELLİKLER

iOS 18.1 güncellemesi, Apple CarPlay’e Apple Intelligence (yapay zeka) özelliğini getirecek.

Siri, daha doğal dili anlayabilecek ve hareket halindeyken uygulamalarla daha fazla şey yapabilecek.

Ancak, Apple Intelligence’ın yakın zamanda Türkçe dil desteği sunmayacağını ve iPhone 15 Pro ve daha üst model telefonlarla uyumlu olduğunu hatırlatalım.

Siri etkin olduğunda artık ekranın altında küçük bir daire çıkmayacak, ekranın tüm kenarı artık parlayacak ve titreşecek.

iOS 18 güncellemesinden sonra CarPlay’de mesajlaşma uygulamasını kullanırken isimlerin yanına kişi fotoğrafları da yer alacak.

Mesajları okuyamadığınızda her zamanki gibi Siri size yüksek ses okuyacak ve sesli komutlarla mesaj yazmanıza yardımcı olacak.

Bul hesabınıza bağlı AirPods’unuz veya Apple Watch’unuz varsa artık bunları CarPlay aracılığıyla takip edebileceksiniz.

Arkanızdaki araç korna çalıyorsa veya ambulans, itfaiyenin siren sesini duyuyorsanız, Apple CarPlay size bunu söyleyecek.

Bu özellik için Ayarlar uygulamasını açıp, Erişilebilirlik altındaki Ses Tanıma özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.

Yeni güncelleme; klima kontrol ayarları, sürüş modları, sürücü destek ayarları, kamera kontrolleri ve daha fazlası gibi araç sistemlerini kapsıyor.

Bununla birlikte, tüm yeni özelliklerin araçlara ulaşması tamamen markaların isteğine bağlı.

Porsche ve Aston Martin, gelecekteki araçlarında yeni nesil CarPlay için iş birliklerini şimdiden duyurdu.