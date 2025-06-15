Apple CarPlay'de video oynatma dönemi başlıyor

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Apple, bu hafta yaptığı bir duyuruyla, iPhone kullanıcılarının yakında desteklenen araçlardaki CarPlay ekranında doğrudan video izleyebileceğini açıkladı. Bu yeni özellik, iOS 26 güncellemesinin bir parçası olarak sunulacak.

GÜVENLİK ÖNCELİKLİ OLACAK

Yeni özellik sayesinde, iPhone kullanıcıları videoları kablosuz olarak AirPlay aracılığıyla Apple CarPlay ekranına yansıtabilecek.

Bu, özellikle araç içinde beklerken veya mola verirken video içeriği tüketmek için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Ancak Apple, sürüş güvenliğini önceliklendiriyor. Bu nedenle özellik, yalnızca araç park halindeyken çalışacak.

Araç hareket etmeye başladığında bağlı iPhone bunu algılayacak ve video oynatımını otomatik olarak durduracak.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN ENTEGRASYONU GEREKİYOR

Bu özelliğin kullanılabilmesi için otomobil üreticilerinin, araçlarındaki CarPlay sistemine AirPlay video entegrasyonu eklemesi gerekiyor. Bu yüzden, özelliğin yaygınlaşmasının biraz zaman alabileceği belirtiliyor.

AirPlay video desteğinin hem standart CarPlay hem de üst seviye CarPlay Ultra sürümlerinde sunulacağı anlaşılıyor.

Ancak bu özelliğin mevcut araçlara bir yazılım güncellemesiyle mi yoksa yalnızca yeni modellere mi geleceği henüz net değil.