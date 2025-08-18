Araç sahipleri dikkat! Tekerleri kontrol edin: Bu işaret ömrünün bittiğini gösteriyor

Araç sahipleri tarafından en çok ihmal edilen noktaların başında şüphesiz lastik bakımları yer alıyor.

Oldukça önemli olmasına rağmen en çok ihmal edilen noktalar arasında yer alan lastikler hakkında dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Aracın yol tutuşumdan fren mesafesine kadar doğrudan sürüş güvenliğini etkileyen lastik bakımı hakkında uyarılarda bulunan servis uzmanları o işarete dikkat çekti.

Pek çok kişinin dikkat etmediği ancak lastik üzerinde oluşan o işaretler meğer aracınızın lastiklerinin ömrünün dolduğunu gösteriyor.

O İŞARETE DİKKAT!

Yaz ve kış aylarında düzenli olarak değiştirilen ancak aynı lastiklerin uzun yıllar boyunca kullanan sürücülerin meğer lastiklerin ömrünün dolup dolmadığını anlamak için diş derinliği göstergesine dikkat etmeleri gerekiyormuş.

Modern otomobil lastiklerinde yer alan bu küçük çıkıntılar, lastiğin ne kadar aşındığını gösteriyor. Eğer lastiğin diş yüzeyi bu çıkıntılara yakın seviyeye gelmişse, lastiğin ömrü dolmuş demektir. Bu durumda lastiğin yola tutunma kabiliyeti büyük oranda azalıyor ve özellikle yağışlı havalarda kayma riski artıyor.

Kurallara göre ise araç lastiklerinin diş derinliği en az 1,6 mm olmak zorunda. Ancak uzmanlar, güvenli sürüş için bu seviyeye gelmeden önce lastiklerin değiştirilmesini öneriyor. Özellikle 3 mm’nin altına düşen lastiklerde yol tutuşu ciddi şekilde zayıflıyor.