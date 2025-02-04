Aston Martin'den emisyon düzenlemesi: V12 motorun sonu geliyor

Haber Merkezi

Aston Martin, emisyon düzenlemeleri nedeniyle V12 motorunun üretimini 2030 yılında durduracağını açıkladı. Şirketin CEO'su Adrian Hallmark, V12 motorunun sonunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

VANQUISH MODELİNDE SON KEZ KULLANILACAK

Aston Martin'in yeni modeli Vanquish, 830 beygir gücüne sahip V12 motorla donatılacak. Ancak, bu model V12 motorlu son Aston Martin olacak.

Aston Martin, V12 motorunu emisyon düzenlemelerine uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, şirketin bu konuda yapabileceği çok fazla şey yok ve V12 motorunun sonu kaçınılmaz görünüyor.

Ferrari, Lamborghini ve Mercedes-Benz gibi markalar da hala V12 motorlu modeller üretiyor. Ancak, bu markaların da emisyon düzenlemeleri nedeniyle V12 motorlarını terk etmesi bekleniyor.

BMW, yıllardır V12 motorlu bir model üretmiyor. Rolls-Royce ise Ghost, Cullinan ve Phantom modellerinde V12 motor kullanmaya devam ediyor.