ATMO Group ve Urzema Holding’den Türkiye’yi otomotiv üretim üssü yapacak ortaklık

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Türkiye, otomotiv sektöründe stratejik konumu ve güçlü altyapısıyla yabancı markaların radarında kalmaya devam ediyor.

Çinli SWM Motors’un distribütörü ATMO Group, Türkiye’deki hızlı büyümesini Urzema Holding ile kurduğu ortaklıkla taçlandırarak ülkeyi üretim üssü yapma yolunda büyük bir adım attı.

TÜRKİYE OTOMOTİV ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Balkan Pazarı’na açılma başarısı gösteren ATMO Group, Türkiye’nin lojistik avantajları ve kalifiye iş gücünden faydalanarak SWM modellerini dünya pazarlarına taşımayı hedefliyor.

ATMO Group’un bültenine göre, SWM Motors için üretim Urzema Holding’in Urzat Otomotiv bünyesindeki İstanbul, Sakarya ve Eskişehir tesislerinde kurulacak yeni üretim bantlarında sonbaharda başlayacak.

YILLIK 50 BİN ARAÇ ÜRETİM HEDEFİ

Hangi modellerin üretileceği ise ilerleyen dönemde duyurulacak.

Urzema Holding, ticari araç ve treyler ekipmanları üretimindeki deneyimiyle ortaklıkta önemli bir rol oynarken ATMO Group’un geçen yıl açıkladığı yıllık 50 bin araç üretim hedefi, bu iş birliğiyle gerçeğe dönüşecek

Balkanlar ve AB pazarlarını hedefleyen ATMO Group, SWM’nin İtalyan tasarımı ve Alman mühendisliğini Türkiye’den dünyaya ihraç etmeyi planlıyor.