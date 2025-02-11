Audi A7 Sportback yolun sonuna geldi

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Alman otomotiv devi Audi, model gamında önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Şirketin şık ve sportif modeli A7 Sportback, yeni nesil A6 ile yer değiştirecek. A7 Sportback'in üretimden kaldırılmasıyla birlikte, Audi model gamında da bazı değişiklikler yaşanacak.

NEDEN ÜRETİMDEN KALDIRILIYOR

Son yıllarda otomobil üretim maliyetlerinin artması ve verimliliğin ön plana çıkması, otomobil üreticilerini zorluyor.

Bu durum, şirketlerin ürün gamlarını daraltmalarına ve niş modellere daha az yer vermelerine neden oluyor. Audi de bu trendi takip ederek A7 Sportback'i üretimden kaldırma kararı aldı.

YENİ A6, A7'NİN YERİNİ ALACAK

Yeni nesil Audi A6, bu yaz piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yeni model, A7 Sportback'in yerini alarak Audi'nin büyük ve lüks sedan segmentindeki temsilcisi olacak.

Yeni A6, daha modern bir tasarıma, gelişmiş teknolojilere ve daha verimli motor seçeneklerine sahip olacak.

İkinci nesil A7 Sportback, 2018'in başında piyasaya sürülmüştü. 2023'ün ortalarında ise makyaj operasyonu geçirmişti.