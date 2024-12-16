Audi'nin ilk elektrikli otomobiliydi: Q8 e-tron üretimi sonlanıyor

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Audi, 2018 yılında piyasaya sürdüğü ilk tamamen elektrikli SUV modeli Q8 e-tron'un üretimini durduracağını açıkladı.

Q8 e-tron ve Q8 Sportback e-tron modelleri için yeni siparişler alınmazken, mevcut siparişlerin üretimi 28 Şubat 2025'te sona erecek.

BRÜKSEL FABRİKASI KAPANIYOR

Audi'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki fabrikası, Q8 e-tron üretiminin sona ermesiyle birlikte kapatılacak. Fabrikanın yaklaşık 3.000 çalışanı, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya.

AUDİ'NİN İLK ELEKTRİKLİ MODELİ

İlk olarak 2015 yılında konsept olarak tanıtılan ve 2018 yılında satışa sunulan Audi e-tron, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olma özelliğini taşıyor. 2022 yılında makyajlanan araç, Q8 e-tron adını aldı.

ESKİ PLATFORM, YENİ TEKNOLOJİLER

Q8 e-tron, Audi'nin daha sonraki elektrikli modellerinde kullandığı özel platform yerine, Q8 SUV ile aynı platformu kullanıyordu.

Buna rağmen, Q8 e-tron piyasaya çıktığı dönemde 400 kilometreye kadar menzil sunan gelişmiş bir elektrikli araçtı.

REKABETİN GERİSİNDE KALDI

Q8 e-tron, ilk çıktığında Mercedes EQC ve Jaguar I-Pace gibi rakipleriyle mücadele ediyordu. Ancak, BMW iX gibi daha yeni ve gelişmiş modellerin piyasaya sürülmesiyle rekabette geri kaldı.

MAKYAJ OPERASYONU YETERLİ OLMADI

Audi, 2022 yılında Q8 e-tron'u makyajlayarak daha büyük batarya, daha uzun menzil ve daha güçlü motorlar gibi yenilikler sunmuştu. Ancak bu yenilikler, Q8 e-tron'un üretiminin durdurulmasını engelleyemedi.

YENİ BİR Q8 E-TRON GELEBİLİR

Auto Express, Audi'nin 2026 yılında yeni bir Q8 e-tron modeli piyasaya sürebileceğini iddia etti. Bu yeni modelin, Porsche Macan Electric ve Bentley'nin elektrikli SUV'unda da kullanılan PPE platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.