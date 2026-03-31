Hyundai, kemer sorunu nedeniyle 47 bin aracını geri çağırıyor

Hyundai, Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 bine yakın Palisade modeli için devasa bir geri çağırma programı başlattığını resmi olarak duyurdu.

Şirket kısa süre önce yine aynı modelin koltuklarında yaşanan ve ölümle sonuçlanan farklı bir problem nedeniyle de benzer bir işlem gerçekleştirmişti.

EMNİYET KEMERİ MEKANİZMASINDA KABLOLAR ZARAR GÖRÜYOR

Yeni geri çağırma kararının merkezinde, araçların üçüncü sıra koltuklarında yer alan ve doğru çalışmayan emniyet kemeri mekanizmaları bulunuyor.

Yolcular kemer tokasını çekerken iç kablolara zarar verebiliyor ve bu durum sistemin kemer takılı olmadığı halde yanlış sinyal vermesine neden oluyor.

YALNIZCA ÜST DONANIM PAKETLERİ ETKİLENİYOR

Söz konusu geri çağırma işlemi, 2026 model yılına ait toplam 46 bin 787 adet Palisade'ın yalnızca Limited ve Calligraphy isimli üst donanım paketlerini kapsıyor.

Şirket bu sorunla ilgili bugüne kadar beş farklı arıza raporu aldığını ancak şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

KABLOLAR ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Hyundai yetkilileri, hatalı üretime sahip araçların sahipleriyle iletişime geçerek onları vakit kaybetmeden en yakın yetkili bayilere yönlendirecek.

Servis noktalarında gerçekleştirilecek olan onarım işlemlerinde, hasar gören kısa kablolar daha uzun versiyonlarıyla değiştirilerek sorun tamamen ortadan kaldırılacak.