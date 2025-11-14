Audi'nin ilk Formula 1 aracından yeni görüntüler geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Formula 1 sezonuyla birlikte pistlerde ilk kez boy gösterecek olan Audi, yeni dönem aracını otomobil dünyasına sundu.

R26 Concept adı verilen bu model, markanın gelecekteki tasarım kimliğine dair önemli ipuçları taşıyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE KIRMIZI HALKALAR

Titanyum, karbon siyahı ve yeni Audi kırmızısı tonlarının birleşimiyle oluşturulan araçta, markanın ikonik halkaları da kırmızı renkte yeniden yorumlandı.

Şirket, bu tasarımın sadece F1 aracı için değil, markanın gelecekteki genel kimliği için de bir öncü olacağını belirtiyor.

Audi'nin F1 yolculuğu, 1.6 litrelik turbo V6 motoru ve enerji geri kazanım sistemi dahil tüm güç ünitesinin Almanya'da sıfırdan geliştirilmesiyle başlıyor.

Takımın yönetiminde Mattia Binotto ve Jonathan Wheatley yer alırken, pilot koltuklarında Nico Hülkenberg ve Gabriel Bortoleto oturacak.

İLK YARIŞ MART AYINDA

R26 Concept, şubat ayında Bahreyn testlerinde ilk kez piste çıkarak performansını sergileyecek.

Aracın yarış macerası ise mart ayında Melbourne’deki Avustralya Grand Prix’i ile resmen başlayacak.