Audi'nin yeni elektrikli modeli A2 E-tron tanıtıldı

Haber Merkezi

Audi A2, 1990'ların sonunda hafif alüminyum yapısı ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken bir modeldi, şimdi ise A2 E-tron adıyla elektrikli olarak geri döndü.

Bu özel versiyon, Audi'nin çıraklık programı kapsamında geliştirildi ve RS6 GTO konsepti ve NSU Prinz'in yarış otomobili gibi projelerden ilham alındı.

A2 E-tron, orijinal A2'nin ikonik tasarımını korurken modern ve fütüristik detaylarla güncellendi.

Farlar, ince LED şeritlerle değiştirildi ve her iki uçtaki amblemler aydınlatıldı. Geleneksel kapı kolları kaldırıldı ve orijinal alaşım jantlar, daha modern ve kapalı bir tasarıma sahip jantlarla değiştirildi.

TEKNİK DETAYLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Audi, A2 E-tron'un teknik detayları hakkında henüz fazla bilgi paylaşmadı. Ancak aracın, Audi'nin mevcut elektrikli araçlarından esinlenerek tasarlandığı belirtiliyor.

A2 E-tron, Audi'nin mevcut giriş seviyesi elektrikli modeli olan Q4 E-tron'dan önemli ölçüde daha küçük. Ancak bu kompakt modelde, Q4 E-tron'un da temel aldığı MEB platformunun kullanılmış olması mümkün.

Audi, 2019 yılında A3'ün yerini alacak MEB tabanlı bir hatchback'in fütüristik bir vizyonu olarak AI:ME konseptini tanıtmıştı. Bu da elektrikli bir A2'nin yeniden canlandırılmasıyla ilgili spekülasyonları artırmıştı.

A2 E-tron amblemini taşıyan bir otomobilin 2027 gibi erken bir tarihte showroomlarda olması mümkün. Audi, A4 ve Q4 E-tron modellerinin altına yerleştirilecek "harika ve benzersiz" bir giriş seviyesi elektrikli araç geliştiriyor.