Avrupa Birliği 2035 yasağını kaldırdı: Sektör devleri tepkili

- Avrupa Birliği, 2035'te başlaması planlanan içten yanmalı motor yasağını iptal etti.
- Volvo bu karara, rekabet gücüne zarar vereceği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.
- Volkswagen ve Renault ise bu gelişmeyi olumlu karşıladı.
Avrupa Birliği, otomotiv sektörünü derinden etkileyen ve 2035 yılında başlaması planlanan içten yanmalı motor yasağı kararını resmen iptal etti.
Alınan yeni kararla birlikte Avrupalı kullanıcılar, 2035 sonrasında da hibrit teknolojisine sahip içten yanmalı araçları satın almaya devam edebilecek.
VOLVO VE KIA'DAN SERT TEPKİ
Tam elektrikli dönüşüm için büyük yatırımlar yapan Volvo, alınan bu kararın Avrupa'nın rekabet gücüne zarar vereceğini belirterek duruma sert tepki gösterdi.
Şirket sözcüleri, kendilerinin kısa sürede elektrikliye geçtiğini vurgulayarak diğer üreticilerin de bunu başarabileceğini savundu.
VOLKSWAGEN VE RENAULT KARARDAN MEMNUN
Kararın iptal edilmesinde etkili lobi faaliyetleri yürüten Volkswagen ve Renault cephesi ise gelişmeleri memnuniyetle karşıladı.
Özellikle Renault, 4.2 metreden kısa elektrikli araçlar için getirilen "süper kredi" sistemi ve teşvikler sayesinde emisyon kısıtlamalarından avantaj sağlayacak.