Tesla Cybertruck, Amerika'nın en güvenli otomobilleri arasına girdi

Tanıtıldığı günden bu yana tasarımı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Tesla Cybertruck, güvenlik testlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde araç, kurumun en üst seviye güvenlik ödülü olan "Top Safety Pick+" unvanını almaya hak kazandı.

TEST SONUÇLARI

Söz konusu ödül, alt gövdesinde yapılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle bu yılın Nisan ayından sonra üretilen tüm Cybertruck modelleri için geçerli sayılıyor.

Ön çarpışma testlerinden "iyi" notu alarak rijit yapısını kanıtlayan model, yalnızca çocuk ve arka yolcu güvenliği kategorilerinde daha düşük puanlar aldı.

AVRUPA STANDARTLARINA NEDEN UYMUYOR

Amerika'daki testler büyük ölçüde araç içi yolcu güvenliğine odaklanırken, Avrupa'daki Euro NCAP testleri yaya ve bisikletlilerin güvenliğini de kriter olarak alıyor.

Aracın keskin paslanmaz çelik hatları ve köşeli yapısı Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğu için Cybertruck'ın Avrupa pazarında satılması şimdilik mümkün görünmüyor.