Efsane geri döndü: 622 km menzil sunan yeni Nissan Leaf üretimi başladı

Nissan, tamamen yenilenen üçüncü nesil Leaf modelinin üretimine İngiltere’deki Sunderland tesislerinde başladı.

Şirketin dünyada bir ilk olan EV36Zero vizyonu kapsamında hayata geçirilen proje, elektrikli araç ve batarya üretimini yenilenebilir enerjiyle birleştiriyor.

450 MİLYON STERLİNLİK DEV YATIRIM

Operasyonlar ve tedarik zinciri genelinde 450 milyon sterlinlik bir yatırımı temsil eden bu hamle, on yılı aşkın süredir devam eden serinin geri dönüşünü simgeliyor.

Nissan AMIEO Yönetim Kurulu Başkanı Massimiliano Messina, yeni modelin akıllı ve aerodinamik tasarımıyla markanın gelecek dönemine zemin hazırladığını belirtti.

622 KİLOMETRE MENZİL VE HIZLI ŞARJ

Banttan inen ilk araç 75 kW batarya kapasitesine sahip olup WLTP standartlarına göre 622 kilometreye varan etkileyici bir sürüş menzili sunuyor.

Ayrıca 150 kW DC hızlı şarj desteği bulunan yeni Leaf, sadece 30 dakikalık şarjla kullanıcısına yaklaşık 420 kilometre menzil kazandırabiliyor.