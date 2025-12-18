Sakarya'da çocukluk hayalini Anadol ile yaşatıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’da yaşayan otomobil meraklısı Osman Çaylan, çocukluk yıllarında başlayan Anadol sevgisini, 9 yıl önce satın aldığı ve “Binnaz” adını verdiği otomobiliyle yaşatıyor. Garajında özenle koruduğu klasik otomobil, Çaylan için yalnızca bir araç değil, geçmişe açılan bir kapı niteliği taşıyor.

KIRMIZI ANADOL İLE BAŞLAYAN TUTKU

Adapazarı ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Çaylan’ın Anadol markasına ilgisi, çocukluk yıllarında arkadaşının babasına ait kırmızı renkli otomobille başladı. O yıllarda gördüğü tek kapılı Anadol’un kendisinde büyük bir iz bıraktığını anlatan Çaylan, yıllar sonra bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yaklaşık 10 yıl önce İzmir’den arkadaşı için 1972 model bir Anadol satın aldıklarını belirten Çaylan, aracı toparlayamayan arkadaşının otomobili bir yıl sonra kendisine sattığını söyledi.

1,5 YILLIK EMEK, 70 BİN LİRALIK MASRAF

Çocukluk hayalini satın aldıktan sonra uzun bir restorasyon sürecine giren Çaylan, yaklaşık bir yıl parça arayışı yaptı, 1,5 yıl boyunca otomobili topladı. 2017 yılında araç için 70 bin lira masraf yaptığını belirten Çaylan, sanayiden çıktığı gün otomobiline “Binnaz” adını verdi.

AYAKKABISIZ BİNİLEN KLASİK

Aracına büyük bir hassasiyetle yaklaştığını dile getiren Çaylan, otomobilin içine ayakkabıyla girilmesine izin vermediğini söyledi. Aracı genellikle garajda muhafaza ettiğini belirten Çaylan, “Bir şey olur, parçasını bulamayız, orijinalliği bozulur diye trafiğe çıkarmıyorum” dedi.

POLİS ÇEVİRMELERİNDE GÜLÜMSETEN ANLAR

Çevirmelerde ilginç anlar yaşadığını aktaran Çaylan, “Aşağı in denildiğinde ayakkabılarımı almaya çalışıyorum. Polisler şaşırıyor. Ayakkabısız bindiğimi söylediğimde gülüyorlar, aramızda hoş bir sohbet başlıyor” diye konuştu.

FUARLARDAN MADALYALARLA DÖNDÜ

Yuvarlak farlı ve tek kapılı Anadol modelinin nadir bulunması nedeniyle çeşitli otomobil fuarlarından davet aldığını anlatan Çaylan, Kocaeli, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya’da katıldığı organizasyonlardan 9 madalya kazandığını ifade etti.

ORİJİNALLİKTEN TAVİZ YOK

Aracın motorunun değiştirildiğini ve performansının artırıldığını belirten Çaylan, boyama ve döşeme sürecinde ise titiz davrandığını söyledi. Tavan döşemesi için aylarca araştırma yaptığını anlatan Çaylan, orijinal kasaya asla müdahale etmeyeceğini vurguladı.

Önümüzdeki dönemde “Binnaz” için yeni bir modifiye projesi planladığını dile getiren Çaylan, havalı süspansiyon bakımı, jant değişimi ve modern dokunuşlar yapacağını ancak klasik ruhu koruyacağını kaydetti.

"YÜKSEK TEKLİFLER GELDİ AMA SATMADIM"

Trafikte ve fuarlarda aracını görmek isteyenlerin yüksek bedeller teklif ettiğini belirten Çaylan, buna rağmen otomobili satmayı düşünmediğini söyledi.

Çaylan, “Bu araba benim için çok manevi. Evlenirsem çocuklarıma bırakmak isterim. Eski bir şarkı açtığınızda sizi o yıllara götürüyor, anılar canlanıyor. O yüzden satamıyoruz, o günleri yaşamaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.