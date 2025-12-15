Avrupa Birliği'nin içten yanmalı araç yasağı iptal edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üst düzey bir AB milletvekilinin açıklamasına göre Avrupa Komisyonu, 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçlara yönelik fiili yasağı iptal etme planlarını geri çekmeye hazırlanıyor.

YÜZDE 90 EMİSYON AZALTIMI HEDEFİ

Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, Komisyon'un içten yanmalı motor yasağını kaldırmaya yönelik net önerisini önümüzdeki salı günü sunacağını belirtti.

Weber, tam bir yasak yerine otomobil üreticilerinin 2035'ten itibaren araç filolarının CO2 emisyonlarında yüzde 90'lık bir azalma hedeflemesinin alternatif bir öneri olabileceğini ifade etti.

PİYASALAR VE ÜRETİCİLER HAREKETLENDİ

Haberin duyulmasıyla birlikte Avrupa otomotiv hisselerinde gözle görülür bir artış yaşandı; Renault, Porsche, Stellantis ve Volkswagen hisseleri değer kazandı.

Mercedes-Benz ve BMW gibi devler kararı desteklerken, elektrikli araçlara büyük yatırım yapan Volvo gibi markalar politika değişikliğinin güveni zedeleyeceğini savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, elektrikli araçların karbon nötrlüğüne ulaşmanın ana yolu olmaya devam ettiğini, ancak sentetik yakıtlar gibi başka teknolojilerin de masada olması gerektiğini vurguladı.

Almanya, Asyalı rakiplerin baskısı ve elektrikli araç talebinin beklentilerin altında kalması nedeniyle yasağın kaldırılması için uzun süredir lobi faaliyetleri yürütüyordu.