Küresel elektrikli araç satışları 18,5 milyona ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayınlanan rapora göre, Kasım 2025 itibarıyla dünya genelinde satılan elektrikli araç sayısı 18,5 milyonu buldu.

Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla küresel pazarda yüzde 21'lik bir büyümeye işaret ediyor.

AVRUPA BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ OLDU

Avrupa pazarı, Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 36'lık etkileyici bir artış kaydederek küresel büyümeye öncülük etti.

Bölgede tamamen elektrikli araç satışları yüzde 35, şarj edilebilir hibrit araç satışları ise yüzde 39 oranında yükseldi.

Yıl başından bu yana toplam satışlar 3,8 milyon adede ulaşırken, Fransa ve İtalya'daki teşvik programları bu ivmede önemli rol oynadı.

ABD'DE TEŞVİKLER BİTTİ, SATIŞLAR YAVAŞLADI

Kuzey Amerika pazarında ise tablo daha farklı seyrediyor. ABD'de 30 Eylül 2025'te sona eren federal vergi indirimleri, satışlarda belirgin bir durgunluğa neden oldu.

Kia ve Hyundai gibi bazı markalar artış kaydetse de genel satış hacmi, teşvik döneminin gerisinde kaldı.

Ayrıca Trump yönetiminin yakıt ekonomisi standartlarını gevşetmesi, elektrikli araçlara geçiş sürecini yavaşlatan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

ÇİN LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, büyüme hızı yavaşlasa da hakimiyetini sürdürüyor.

Ülkede satışlar yılbaşından bu yana yüzde 19 artarak 11,6 milyon adede ulaştı.

Özellikle BYD'nin Kasım ayında gerçekleştirdiği 131 bin 935 adetlik rekor ihracat, Çinli üreticilerin küresel pazardaki etkisini artırdığını gösteriyor.