Hyundai Nexo, Euro NCAP testlerinden beş yıldız aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai, güvenlik konusundaki hassasiyetini tamamen yeni hidrojen yakıt hücreli SUV modeli Nexo ile bir kez daha kanıtladı.

Egzoz gazı yerine sadece su buharı çıkaran bu çevreci araç, Avrupa'nın en prestijli güvenlik kuruluşu Euro NCAP tarafından en yüksek derece olan beş yıldızla ödüllendirildi.

DÖRT KATEGORİDE ÜSTÜN KORUMA

Araç; yetişkin, çocuk, savunmasız yol kullanıcıları ve güvenlik asistanları olmak üzere dört ana kategorinin tamamında yüksek performans sergiledi.

Model, özellikle yetişkin yolcu güvenliğinde yüzde 90, çocuk yolcu güvenliğinde ise yüzde 85 gibi etkileyici oranlara ulaşmayı başardı.

Bu başarı, markanın daha önce IONIQ serisiyle elde ettiği beş yıldızlı sonuçların ve 2018'de test edilen ilk nesil Nexo'nun mirasının bir devamı niteliği taşıyor.

Hyundai, kaza önleyici sistemleri ve kapsamlı sürüş destekleriyle güvenlik teknolojilerindeki gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

5 DAKİKALIK ŞARJLA 826 KİLOMETRE MENZİL

Selefine göre önemli iyileştirmeler içeren yeni Nexo, 190 kW güç çıkışı sunarken sadece beş dakikalık dolumla 826 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Avrupa pazarındaki modellerde 1.000 kg çekme kapasitesi sunan araçta e-Handling ve Akıllı Rejeneratif Sistem gibi gelişmiş teknolojiler de yer alıyor.