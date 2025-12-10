Avrupa genelinde lüks sedan satışları düşmeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa otomotiv pazarında orta boy premium sedan satışları, yılın ilk 10 ayında yüzde 19 oranında gerileyerek kan kaybetti.

Dataforce verilerine dayanan raporlar, kullanıcı tercihlerinin hızla değiştiğini ve sedan modellerin popülaritesini yitirdiğini ortaya koyuyor.

SUV MODELLERİNE OLAN İLGİ ARTIYOR

Bu düşüşün temel nedenlerinden biri olarak, özellikle filo müşterilerinin daha işlevsel buldukları orta boy SUV araçlara yönelmesi gösteriliyor.

SUV modellerinin sunduğu geniş kullanım alanı ve şarj edilebilir hibrit versiyonların sağladığı vergi avantajları, sedan tercihinin yüzde 30 oranında azalmasına neden oldu.

DEV MARKALARDA CİDDİ KAYIPLAR

Segmentin önde gelen modellerinden BMW 3 Serisi'nin satışları yüzde 23 oranında azalırken, Mercedes-Benz C-Serisi de yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı.

Tam elektrikli BMW i4 ise sadece yüzde 1,6'lık bir kayıpla süreci en az hasarla atlatan model olmayı başardı.

Avrupa'daki sedan alıcılarının yüzde 33'ü benzinli motorları tercih ederken, dizel seçenekler yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye pazarında ise D segmenti sedanların toplam pazar payı, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş göstererek yüzde 22,6 seviyesine geriledi.