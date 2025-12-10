Ford ile Renault anlaştı: Uygun fiyatlı iki yeni elektrikli otomobil geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan otomotiv devi Ford, Fransız üretici Renault ile Avrupa pazarında dengeleri değiştirecek devrim niteliğinde bir iş birliği duyurdu.

Anlaşma kapsamında Ford, Renault'nun Ampr EV platformunu kullanarak en az iki yeni elektrikli otomobili piyasaya sürecek.

ELEKTRİKLİ FIESTA HALEFİ GELİYOR

Bu stratejik ortaklığın ilk ürünü, 2028 yılının başlarında yollara çıkması planlanan ve markanın popüler modeli Fiesta'nın yerini alacak uygun fiyatlı bir elektrikli araç olacak.

Renault 5 modeliyle teknik akrabalık taşıyacak olan bu yeni aracın, Fransa'daki ElectriCity tesislerinde üretilmesi bekleniyor.

FORD DNA'SI KORUNACAK

Ford yetkilileri, Nissan Micra örneğinin aksine yeni araçların sadece logo değişimiyle sınırlı kalmayacağını ve tamamen özgün Ford tasarımına sahip olacağını vurguluyor.

Şirket, Renault altyapısını kullanacak olmasına rağmen araçların sürüş dinamiklerinin ve kullanıcı deneyiminin Ford karakterini yansıtacağını taahhüt ediyor.

PAZAR PAYINI YENİDEN KAZANMA HAMLESİ

Pazar payı Avrupa'da yüzde 4'ün altına gerileyen Ford, daha pahalı elektrikli SUV modellerine olan düşük talep nedeniyle uygun fiyatlı küçük otomobil segmentine geri dönmeyi hedefliyor.

Volkswagen ile yaptığı önceki iş birliğinin ardından şimdi de Renault ile el sıkışan marka, bu sayede geliştirme maliyetlerinden tasarruf ederek rekabetçi fiyatlar sunacak.