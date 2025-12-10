Oliver Zipse ayrılıyor: İşte yeni yılda koltuğa oturacak BMW CEO'su

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv devi BMW, şirket yönetiminde tarihi bir bayrak değişimine hazırlanıyor.

Markanın uzun yıllardır liderliğini üstlenen Oliver Zipse, koltuğunu şirketin üretimden sorumlu ismi Milan Nedeljković'e devredecek.

OLIVER ZIPSE VE NEUE KLASSE MİRASI

Şirkette 35 yılını geçiren ve Ağustos 2019'dan beri CEO olan Oliver Zipse, 13 Mayıs 2026'daki Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın ardından emekliye ayrılacak.

Zipse'nin görev süresi, normal yaş sınırına rağmen markanın geleceği için kritik olan "Neue Klasse" lansmanını yönetmesi amacıyla özel bir istisnayla uzatılmıştı.

YENİ CEO MİLAN NEDELJKOVİC KİMDİR

BMW bünyesine 1993 yılında stajyer olarak katılan Sırp yönetici Milan Nedeljković, 2019 yılından bu yana üretimden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Nedeljković; Oxford, Leipzig ve Münih gibi önemli lokasyonlarda edindiği uluslararası deneyim ve Kurumsal Kalite Başkanlığı geçmişiyle şirketin zirvesine çıkmayı başardı.

Denetim Kurulu, yeni CEO'yu stratejik vizyona, tutarlı uygulama becerilerine ve girişimcilik anlayışına sahip bir lider olarak tanımlıyor.

Milan Nedeljković'in özellikle ekonomik ve ekolojik kaynakların verimli kullanımı konusundaki hassasiyeti ve çalışanları ortak hedefler etrafında birleştirme yeteneği dikkat çekiyor.