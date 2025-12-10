İçten yanmalı motorlu araçlar, dünya genelinde yeniden popüler olmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Profesyonel hizmetler grubu EY'nin son raporuna göre, dünya genelindeki otomobil alıcıları elektrikli araçlardan uzaklaşarak benzinli modellere dönüş yapıyor.

Bu değişimde politika geri dönüşleri, ticaret savaşları ve elektrikli araçların maliyetleri ile altyapısına duyulan şüphecilik büyük rol oynuyor.

RAKAMLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Rapora göre küresel alıcıların yarısı, önümüzdeki 24 ay içinde yeni veya ikinci el bir içten yanmalı motorlu araç satın almayı planlıyor.

Bu oran 2024 yılına kıyasla yüzde 13'lük bir artışı temsil ederken, tam elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 16 seviyelerine geriledi.

ABD VE AVRUPA'DA POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump yakıt ekonomisi standartlarını düşürmeyi önerirken, Avrupa Birliği'nin de 2035'teki içten yanmalı motor yasağını yumuşatması bekleniyor.

Potansiyel elektrikli araç alıcılarının yüzde 36'sı, jeopolitik gelişmeler nedeniyle satın alma kararlarını yeniden değerlendiriyor veya erteliyor.

EY yetkilileri, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat sürecini artık inançlara değil bilimsel gerçeklere dayanarak yeniden değerlendirdiğini söyledi.

Çin pazarında ise tüketiciler, araçların motor teknolojisinden ziyade dijital yaşam tarzı entegrasyonuna daha fazla odaklanıyor.