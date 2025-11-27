Avrupa otomobil pazarında son durum: Çinli markalar yükselişte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileri, kıtadaki elektrikli araç pazarında dengelerin sert bir şekilde değiştiğini ortaya koydu.

2025 yılının ilk 10 ayında elektrikli araçların pazar payı yüzde 16,4'e yükselirken Tesla'nın yaşadığı ciddi düşüş dikkat çekti.

TESLA SATIŞLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

ABD'li üretici Tesla, ekim ayında gerçekleştirdiği 6 bin 964 adetlik teslimatla geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşadı.

Markanın ocak-ekim dönemindeki satışları yüzde 29 azalırken, Avrupa'daki pazar payı yüzde 1,6 seviyesine geriledi.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN PAZAR PAYI ARTIYOR

Tesla'nın aksine Çinli markalar Avrupa'da rekor büyüme oranlarına ulaştı.

BYD, ekim ayında satışlarını yüzde 206 artırarak pazar payını yüzde 1,3'e yükseltirken, MG'nin sahibi SAIC ise ilk 10 ayda 250 binin üzerinde satış gerçekleştirdi.

Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki toplam payı yüzde 7,8 ile rekor seviyeye ulaştı. Bölgede en çok satan Çinli elektrikli otomobil ise BYD Dolphin Surf oldu.