Avrupa'da benzinli ve dizel otomobil satışları düşmeye devam ediyor

Avrupa Birliği'nde yeni araç kayıtları, Ekim 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artış göstererek üst üste dördüncü ay büyüme kaydetti.

Bu olumlu ivmeye rağmen toplam satış hacimleri hala pandemi öncesi seviyelerin altında seyretmeye devam ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜKSELİŞTE

Bataryalı elektrikli otomobillerin pazar payı yıl başından bu yana yüzde 16,4'e ulaşarak önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 13,2'lik seviyeyi geride bıraktı.

Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi kilit pazarlardaki artışlar, elektrikli araçların büyümesinde belirleyici rol oynadı.

HİBRİT MODELLER ZİRVEYE YERLEŞTİ

Hibrit elektrikli araçlar, yüzde 34,6'lık pazar payı ile Avrupalı tüketicilerin en çok tercih ettiği motor seçeneği olmayı başardı.

İspanya ve İtalya gibi pazarlarda büyük ilgi gören plug-in hibrit modeller ise pazar payını yüzde 9,1 seviyesine çıkardı.

BENZİNLİ VE DİZELDE SERT DÜŞÜŞ

Elektrikli modellere geçiş hızlanırken, benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı yüzde 46,3'ten yüzde 36,6'ya geriledi.

Özellikle benzinli araç kayıtlarında yüzde 18,3, dizel araçlarda ise yüzde 24,5 oranında ciddi bir düşüş kaydedildi.