Efsane geri dönüyor: Audi A4, elektrikli versiyonuyla yollara çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Audi, geçtiğimiz dönemde içten yanmalı ve elektrikli modellerini ayırmak için başlattığı isimlendirme stratejisinde değişikliğe giderek A4 efsanesini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alan marka, A4 ismini tamamen elektrikli yeni bir modelle piyasaya sürecek.

YENİ PLATFORM VE ÇIKIŞ TARİHİ

Geliştirilen yeni A4, Volkswagen Grubu'nun "Ölçeklenebilir Sistemler Platformu" (SSP) mimarisini kullanacak.

Ancak yaşanan yazılım sorunları nedeniyle platformun lansmanının ertelenmesi, yeni A4'ün çıkış tarihini 2027'nin sonlarına veya 2028 yılına öteledi.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Aracın teknik altyapısında 800 Volt mimarisinin kullanılması ve çift elektrik motorlu bir düzenekle gelmesi bekleniyor.

Bu sistemin 400 ila 500 beygir arasında güç üreteceği, RS4 versiyonunda ise bu gücün 700 beygire kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Gelecek modelin tasarımında, markanın "Concept C" modelinden alınan minimalist iç mekan ve dış hat detaylarının belirleyici olması planlanıyor.

Elektrikli A4, piyasaya çıktığında BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz'in elektrikli modelleriyle doğrudan rekabet edecek ve tahmini 55 bin - 65 bin dolar aralığında bir fiyatla sunulacak.