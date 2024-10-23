Avrupa'da hibrit otomobil satışları benzinli modelleri geçti

AA & Ensonhaber

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,1 düşerek 809 bin 163 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde yüzde 32,8'i hibrit, yüzde 29,8'i benzinli, yüzde 17,3'ü elektrikli, yüzde 10,4'ü dizel, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

HİBRİT SATIŞLARI BENZİNLİ ARAÇLARI GEÇTİ

Böylece, eylül ayında satılan yeni otomobillerde hibritin payı ilk defa benzinli modelleri geçti.

Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 56,9'u buldu.

Elektrikli otomobil satışları eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 139 bin 702 oldu.

Elektrikli otomobil satışları bu yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 5,8 gerileyerek 1 milyon 47 bin 869 adet seviyesine indi.

Yeni otomobil satışları eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 7, Fransa'da yüzde 11,1, İtalya'da yüzde 10,7 azaldı.