Avrupa'da otomobil satışları düşmeye devam ediyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), haziran ayı satış verilerini açıkladı ve Avrupa otomobil pazarı için alarm zilleri çaldı.

AB genelinde yeni otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3'lük sert bir düşüşle 1 milyon 10 bin adede geriledi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

Pazarda genel bir daralma yaşanmasına rağmen, elektrikli ve hibrit otomobillerin yükselişi devam etti.

Bu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 59,8'e ulaşırken, özellikle tam elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 7,8'lik bir artış gösterdi.

PAZARIN LİDERİ VOLKSWAGEN OLDU

Haziran ayında en fazla satışı 270 bin 767 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Onu 158 bin 871 araçla Stellantis Grubu (Peugeot, Fiat, Opel, Citroen) ve 131 bin 91 araçla Renault Grubu takip etti.