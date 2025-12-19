Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 350 bine yaklaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı hızla artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110 oranında yükselerek 348 bin 908 oldu.

TOGG VE ŞARJ AĞININ ETKİSİ

Bu önemli artışta yerli otomobil Togg'un piyasaya sürülmesi ve kullanıcıların tercihlerinin bu yöne kayması büyük rol oynadı.

Ayrıca şarj istasyonlarının yaygınlaşması, karbon emisyonunun az olması ve sessiz çalışma özellikleri de talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

TOPLAM ARAÇ İÇİNDEKİ PAY ARTIYOR

Kasım sonu itibarıyla elektrikli otomobillerin toplam kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,02 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran sadece yüzde 1,02 olarak hesaplanmıştı.

HİBRİT OTOMOBİLLERDE SON DURUM

Elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobillerin sayısında da dikkat çekici bir yükseliş gözlemlendi. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı kasım ayı itibarıyla 652 bin 752'ye yükseldi.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı ise geçen yıl yüzde 2,3 iken bu yıl yüzde 3,8'e çıktı.