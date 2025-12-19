Ferrari 250 GTO Bianco Speciale açık artırmaya çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomobil dünyasının en nadir parçalarından biri olarak kabul edilen 1962 model Ferrari 250 GTO, Florida'da düzenlenecek açık artırmada yeni sahibini bulacak.

Hiç restore edilmemiş olmasına rağmen mükemmel kondisyonda olan aracın satış fiyatının 60 milyon euroyu aşması bekleniyor.

FABRİKADAN ÇIKAN TEK BEYAZ ÖRNEK

Şasi numarası 3729GT olan bu özel aracı diğerlerinden ayıran en önemli detay, fabrikadan "Bianco Speciale" rengiyle çıkan tek örnek olması.

İlk sahibi John Coombs tarafından seçilen bu renk ve araca eklenen özel yarış modifikasyonları, onu eşsiz kılıyor.

YARIŞ PİSTLERİNDEN MÜZAYEDEYE

Kaputunun altında 300 beygir güç üreten V12 motor barındıran bu efsane, Graham Hill ve Jack Sears gibi ünlü pilotlar tarafından kullanıldı.

Goodwood gibi prestijli pistlerde elde ettiği derecelerle Ferrari'nin dünya şampiyonluklarına doğrudan katkı sağladı.

ORİJİNALLİĞİ RESMEN ONAYLANDI

Araç, tam bir restorasyon geçirmek yerine sadece gerekli bakım ve onarımlar yapılarak günümüze kadar orijinal haliyle ulaştı.

Ferrari Classiche Kırmızı Kitap tarafından onaylanan bu nadir orijinallik seviyesi, aracın değerini zirveye taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.