Ferrari Amalfi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak: İşte fiyatı

Tofaş bünyesinde faaliyet gösteren FerMas Oto, İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari’nin en yeni modeli Amalfi’yi Türkiye pazarına sunuyor.

Ön sipariş süreci başlayan ve Ferrari Roma’nın yerini alacak olan bu özel aracın teslimatları, 2026 yılının ilk aylarında yapılacak.

KAPUTUN ALTINDA 640 BEYGİRLİK GÜÇ

Ferrari Amalfi’nin kalbinde, markanın ödüllü motor ailesinden geliştirilen ve yeni turbo kalibrasyonlarıyla desteklenen çift turbolu V8 motor yer alıyor.

Ön ve orta bölüme konumlandırılan bu ünite, sürücüsüne tam 640 beygir güç sunarak yüksek performansı garanti ediyor.

Flavio Manzoni yönetimindeki Ferrari Tasarım Merkezi tarafından şekillendirilen Amalfi, modern sportiflik kavramını yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Araç, hem adrenalin dolu bir sürüş deneyimi hem de günlük kullanımda ihtiyaç duyulan konforu aynı anda sunacak şekilde tasarlandı.

Marka, "Ferrari Forever" stratejisi doğrultusunda Amalfi modelinin uzun yıllar boyunca değerini korumasını hedefliyor.

Bu kapsamda otomobilin bakım, parça ve teknik destek süreçlerinin eksiksiz sürdürüleceği ve uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kalacağı belirtildi.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Türkiye'de şimdiden ön siparişe açılan modelin fiyatı 45 milyon TL'den başlıyor.