Bayiye gitmeye gerek kalmayacak! O marka online araç satışını başlattı

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, Hyundai Motor Türkiye için dikkat çeken bir gelişmeyle sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Hyundai Motor Türkiye, müşterilerine sunduğu satın alma deneyimini dijitalleştirerek "Hyundai Online" platformunu hayata geçirdi.

Otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu sistem, tüketicilerin bir otomobil satın alırken bayiye gitme dönemini sona erdiriyor.

BAYİYE GİTMEYE SON VERİYOR!

Söz konusu sistemle birlikte, tüketicilerin bir otomobil satın alırken ihtiyaç duyduğu tüm adımları tek bir çatı altında ve tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Yeni platform, kullanıcıların seçtikleri modelin nihai anahtar teslim fiyatını anında görmelerini sağlıyor. Bayilerden doğrudan teklif alma sürecini dijitalleştiren sistem, tüketicilerin fiziksel olarak bayiye gitme derdini tamamıyla ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar, satın alma kararını verdikleri anda ödeme sürecine online olarak devam edebiliyor. Söz konusu sistemde, kapora ödemesinden aracın tam bedeline kadar tüm finansal işlemler sistem üzerinden yönetilebiliyor.

Müşteriler, EFT/Havale gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra, kredi kartı ile ödeme yapabiliyor ve hatta dilerlerse birden fazla kredi kartını aynı işlemde kullanabiliyor.