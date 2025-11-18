Benzinli, dizel, otomatik: Türkiye'de satılan ve en az yakan otomobiller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının durmaksızın yükselmesi, tüketicilerin yeni veya ikinci el araç alırken baktıkları ilk kriteri değiştirdi.

Artık motor gücü veya tasarımdan ziyade, yakıt tüketimi verimliliği öncelikli tercih sebebi haline gelmiş durumda.

Özellikle şehir içi trafiğinin yoğun olduğu büyükşehirlerde ve uzun yolculuklarda ekonomik kalabilen bir otomobile sahip olmak, aile bütçelerini korumak adına adeta altın değerinde bir yatırım olarak görülüyor.

Tüketiciler, araç satın alırken yakıt konusunda tutumlu davranan modellere yönelerek uzun vadede yaşanacak maddi kayıpların önüne geçmeyi hedefliyor.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ OTOMOBİLLER

Günümüzde sürekli artan benzin fiyatları, özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi sunan benzinli motorlu otomobilleri her zamankinden daha cazip hale getiriyor.

Bu kategoride, verimlilikleriyle öne çıkan modellerin başında Peugeot 208 ve Opel Corsa yer alıyor.

Her iki model de sahip oldukları 1.2 litrelik motorlar sayesinde 100 kilometrede ortalama 4,1 litre gibi etkileyici bir yakıt tüketim değeri sunuyor. Bu düşük tüketim, onları şehir içi kullanım için ideal seçenekler arasına sokuyor.

Volkswagen grubunun sevilen modelleri de bu yarışta geride kalmıyor. Volkswagen'in yenilenen Polo modeli ile Skoda'nın Scala ve Fabia modelleri, 100 kilometrede 4.7 litre ile 5.7 litre arasında değişen ortalama tüketim değerleri sunarak segmentin en tutumlu araçları arasındaki yerlerini alıyorlar.

Konforu ve ekonomiyi bir arada arayanlar için Citroën C3, yumuşak süspansiyonları ve düşük tüketimiyle dikkat çekiyor.

Diğer yandan, Dacia Sandero'nun 1.0 TCe motorlu fabrika çıkışlı LPG'li versiyonu, 100 kilometrede 4,9 litrelik tüketim verisiyle ekonomik sürüşün sınırlarını zorlayan bir alternatif sunuyor.

Bu segmentteki diğer yakıt cimrisi modeller arasında Kia Stonic 1.0 TGDI, Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP ve Kia Picanto 1.2 MPI gibi Koreli temsilciler de bulunuyor.

Ayrıca Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L, Nissan Micra 1.2 ve yerli üretime yakınlığıyla bilinen Renault Clio da düşük tüketim değerleriyle listeye giren diğer benzinli araçlar olarak öne çıkıyor.

En az yakan benzinli otomobiller:

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI Style

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG

Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP

Kia Stonic 1.0 TGDI

Skoda Fabia 1.0 TSI

Volkswagen Polo 1.0 TSI

Citroën C3

Dacia Sandero 1.0 TCe (LPG)

Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

Kia Picanto 1.2 MPI

Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L

Nissan Micra 1.2

Renault Clio

EN AZ YAKAN DİZEL ARAÇLAR

Dizel motorlu araçlar, sundukları yüksek tork gücü ve tek depoyla kat edilebilen uzun menzil avantajları sayesinde, özellikle sık sık uzun yol yapan sürücülerin favorisi olmaya devam ediyor. Bu kategorideki en iddialı modellerden biri olarak Citroën C4 Cactus öne çıkıyor.

C4 Cactus, 1.6 BlueHDi dizel motoruyla karma kullanımda 100 kilometrede 3,4 litre gibi inanılması güç bir yakıt tüketim değerine ulaşabiliyor.

Türkiye pazarının en çok satan modellerinden olan Fiat Egea Sedan ise 1.6 Multijet II 130 HP motoruyla verimlilik sunuyor.

Renault Megane da 1.5 Blue dCi 115 HP motor seçeneğiyle, Egea gibi 100 kilometrede 4,5 ila 4,7 litre civarında ortalama tüketim değerleri sunuyor.

Premium segmentte ise ekonomi ve sürüş keyfi birleşiyor. BMW 116d ve Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI) modelleri, 100 kilometrede 5 litre civarındaki tüketim değerleriyle lüks sınıfta da tutumluluğun mümkün olduğunu gösteriyor.

Listede ayrıca Toyota Corolla 1.4 D-4D, Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP ve Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP gibi güçlü ancak verimli dizel motorlara sahip araçlar da bulunuyor.

En az yakan dizel otomobiller:

Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d

Toyota Corolla 1.4 D-4D

Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP

Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI)

Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP

EN AZ YAKAN OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR

Şehir trafiğinde sürekli dur-kalk yaparken debriyaj pedalıyla uğraşmak istemeyen sürücüler için otomatik şanzımanlı araçlar vazgeçilmez bir konfor sunuyor.

Geçmişte yakıt tüketimini artırdığı düşünülen otomatik vitesler, artık bu algıyı kırmış durumda.

Özellikle yeni nesil çift kavramalı ve gelişmiş hibrit teknolojileri sayesinde, otomatik vitesli araçlar da manuel vitesli rakipleri kadar, hatta bazen daha da ekonomik olabiliyor. Bu alanda hibrit teknolojisi liderliği elinde tutuyor.

Toyota Yaris Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motoru ve e-CVT şanzımanıyla 100 kilometrede ortalama 3,9 litre gibi olağanüstü bir tüketim değeri sunuyor.

Onu çok yakından takip eden Hyundai Ioniq Hybrid ise 100 kilometrede 4,0 litrelik verisiyle hibrit teknolojisinin verimliliğini kanıtlıyor.

Dizel motorun torkunu otomatik vitesin konforuyla birleştiren modeller de dikkat çekiyor.

Peugeot 208'in 1.5 BlueHDi dizel motorlu ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanlı versiyonu, 100 kilometrede 4,1 litrelik tüketimiyle bu kategorinin en iddialıları arasında yer alıyor.

Turbo benzinli ve otomatik şanzımanlı modellerde ise Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG) ve Renault Clio (1.0 TCe EDC) öne çıkıyor.

Bu iki popüler model, 100 kilometrede 5 litre civarındaki tüketim değerleriyle hem dinamik bir sürüş hem de ekonomik bir kullanım vadediyor.

En az yakan otomatik arabalar:

Toyota Yaris Hybrid (1.5 e-CVT)

Hyundai Ioniq Hybrid

Peugeot 208 (1.5 BlueHDi EAT8)

Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG)

Renault Clio (1.0 TCe EDC)