Benzinli Fiat 500 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Fiat, elektrikli araçların piyasadaki yaygınlaşma hızı konusundaki stratejisini değiştirerek sadece elektrikli olması planlanan Fiat 500 modelini içten yanmalı motorla tekrar sundu.

Piyasa koşulları ve talep dengesi, markayı bu karardan döndürerek ikonik şehir aracını yeniden benzinli hale getirdi.

AVRUPA'NIN EN YAVAŞLARINDAN BİRİ

Aracın kaputunun altında 65 beygir güç ve 92 Nm tork üreten 1.0 litrelik, üç silindirli turbo beslemeli bir motor bulunuyor.

Bu güç çıkışı, hatchback modelin 0'dan 100 km/s hıza 16.2 saniyede ulaşmasıyla aracı pazarın en yavaş modellerinden biri yapıyor.

Convertible versiyonunda ise bu süre 17.3 saniyeye kadar çıkarken, maksimum hızlar sırasıyla 155 km/s ve 150 km/s olarak belirlendi.

SADECE MANUEL ŞANZIMANLA GELİYOR

Hafif hibrit teknolojisine sahip olan model, ürettiği gücü 6 ileri manuel şanzıman ile ön tekerleklere aktarıyor.

Yeni benzinli Fiat 500'de otomatik vites seçeneği bulunmazken, otomatik şanzıman isteyen kullanıcıların elektrikli 500e modelini tercih etmesi gerekiyor.