Bir devrin sonu: Ford Focus üretimi kasımda sonlanıyor

Haber Merkezi

Ford, Avrupa pazarında önemli bir değişikliğe imza atarak Focus modelinin üretimini kasım ayında sonlandırma kararı aldı.

Almanya'daki Saarlouis fabrikasında üretimi devam eden Focus'un, üretim bandı durduktan sonra yeni bir versiyonu veya doğrudan halefi olmayacak.

AVRUPA'DAKİ SON 'HOT HATCH' MODELLERİNDEN BİRİ

Focus'un üretimden kaldırılmasıyla birlikte, Ford Avrupa'da manuel şanzımanla sunulan son "hot hatch" modellerinden birini de kaybetmiş olacak.

Volkswagen Grubu gibi rakipler, Golf, Octavia, Leon ve A3 gibi modelleriyle bu segmentte rekabeti sürdürürken, Toyota Corolla da pazarda kalmaya devam edecek.

FORD, DAHA KÂRLI MODELLERE ODAKLANIYOR

Ford CEO'su Jim Farley, şirketin "sıradan otomobil" üretimini bırakarak, Bronco, Tremor, Raptor ve Mustang gibi daha yüksek kârlılık sunan modellere odaklanacağını açıkladı.

Bu strateji doğrultusunda, Focus'un üretimden kaldırılmasıyla Ford'un Avrupa'da geleneksel binek otomobil satışı tamamen sona erecek.

Ford'un Avrupa'daki pazar payı, 2024 yılında yüzde 4'ten yüzde 3,3'e geriledi. Şirket, 426 bin 307 adetlik satış rakamına ulaşarak, Kia ve Hyundai'nin gerisinde kaldı. 2025 ve sonrası için de benzer bir trendin devam etmesi bekleniyor.

Ford, Avrupa'daki binek otomobil eksikliğini Puma ve Kuga gibi SUV modelleriyle telafi etmeyi planlıyor. Puma'nın elektrikli versiyonu da pazara sunulmuş durumda.