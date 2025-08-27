BMW 3 Serisi '50 Jahre Edition' Türkiye'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasının en ikonik modellerinden biri olan BMW 3 Serisi, 1975'ten bu yana süren 50 yıllık mirasını Türkiye'de de satılacak özel bir versiyonla kutluyor.

Sınırlı sayıda üretilecek olan "50 Jahre Edition", özel donanımları ve 5 milyon 902 bin TL'lik azami liste fiyatıyla dikkat çekiyor.

GEÇMİŞE GÖNDERME YAPAN İKONİK RENKLER

Bu özel seri, aralarında British Racing Green, Laguna Seca Blue ve Techno Violet gibi geçmiş nesillerin efsaneleşmiş renklerinin de bulunduğu 19 farklı BMW Individual gövde rengiyle sunuluyor.

Ayrıca "50 Jahre Edition" vurgusu, özel logolar, kırmızı kaliperli M Sport frenler ve 19 inç jantlar aracın dış tasarımını tamamlıyor.

ZENGİN DONANIM STANDART OLARAK SUNULUYOR

BMW 3 Serisi'nin 50. yıl özel versiyonu, BMW 320i Sedan'ı temel alıyor ve Head-Up Display, Harman Kardon ses sistemi, Adaptif M Süspansiyon ve Sürüş Asistanı Professional gibi donanımları standart olarak içeriyor.

İç mekânda ise Vernasca deri döşemeler, karbon fiber kaplamalar ve kristal cam detaylar lüks bir atmosfer yaratıyor.

1975 yılından bu yana dünya genelinde 20 milyonu aşan bir satış rakamına ulaşan BMW 3 Serisi, "saf sürüş keyfi"nin simgesi olarak kabul ediliyor.

Bu özel versiyon, 50 yıllık bir tutkunun zarif kutlaması olarak yalnızca sınırlı sayıda BMW tutkununa sunulacak.