BMW CEO'su Oliver Zipse: 2035'te içten yanmalı araç yasağı iptal edilmeli

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Paris Otomobil Fuarı'nda konuşan BMW CEO'su Oliver Zipse, Avrupa'nın "karamsarlığa doğru gittiğini" ve bölgenin rekabetçi kalabilmesi için yeni bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Zipse, Avrupa'daki mevcut yasal düzenlemelerin, otomobil üreticilerini elektrikli araç bataryaları konusunda Çin'e bağımlı hale getirdiğini ve bu durumun Avrupa'nın teknolojik gücünü tehdit ettiğini vurguladı.

Zipse, "2035 yılına kadar %100 elektrikli araç hedefi, Avrupa'daki otomobil üreticilerinin piller için Çin'e olan bağımlılığını artıracaktır. Başarılı bir şekilde ilerlemek için, politika çerçevesi içinde kesinlikle teknolojiye bağlı olmayan bir yol şarttır." dedi.

BENZİNLİ ARAÇ YASAĞI TARTIŞMALARI

Mart 2023'te AB ülkeleri, 2035 yılından itibaren tüm yeni otomobillerin sıfır CO2 emisyonuna sahip olmasını gerektiren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Bu yasa, dizel ve benzinli araçları fiilen yasaklıyor ve 2030 yılından itibaren 2021 seviyelerine kıyasla yüzde 55 daha düşük CO2 emisyonu hedefliyor.

BMW, VW ve Renault gibi otomobil üreticileri ile İtalyan hükümeti, elektrikli araç satışlarının beklenenden düşük olması nedeniyle bu hedeflerin gevşetilmesi veya ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Ancak Almanya, sektörün netliğe ihtiyacı olduğunu ve iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini gerekçe göstererek hedeflerin erken gözden geçirilmesini reddetmişti.

FRANSA'DAN FARKLI BİR SES

Paris Otomobil Fuarı'nda konuşan Fransa otomotiv derneği PFA Başkanı, 2035 yasağının kaldırılması çağrısında bulunmadı.

BMW CEO'su Oliver Zipse'nin açıklamaları, Avrupa'daki benzinli araç yasağı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Çin'e bağımlılık ve teknolojik rekabet gibi konular, Avrupa'nın otomotiv sektörünün geleceği için kritik öneme sahip.