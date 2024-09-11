BMW fren sorunları nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağıracak Alman otomobil üreticisi BMW, fren sorunları nedeniyle 1,5 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.

Haber Merkezi

Almanya merkezli otomotiv devi BMW, dünya genelinde 1,5 milyon aracı fren sistemindeki olası bir sorun nedeniyle geri çağıracağını duyurdu.

Geçtiğimiz ay BMW, Çin'deki 1,4 milyon aracını hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağırdığını açıklamıştı.

Konuya yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada geri çağırmanın etkisinin yanı sıra, “Çin'de devam eden durgun talep satış hacimlerini etkiliyor. Hükümetin teşvik önlemlerine rağmen, tüketici duyarlılığı zayıf kalmaya devam ediyor.” dedi.

BEKLENTİLER DÜŞTÜ

BMW, Çin'deki zayıf işlerin ve yüksek üretim maliyetlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte net kârında düşüş bildirdi.

Grubun net kârı nisan ve haziran ayları arasında yüzde 8,6 azalarak 2,7 milyar euroya gerilerken, gelirler yüzde 0,7 azalarak 37 milyar euronun biraz altına düştü.