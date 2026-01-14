Kia, Avrupa pazarı için K4 Sportswagon modelini tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kia, Ceed modelinin yerini dolduran yeni K4 serisine station wagon gövde seçeneğini ekleyerek Avrupa pazarındaki iddiasını artırıyor.

Koreli üretici, C ve D segmentleri arasında konumlandırdığı bu yeni modelle ürün gamındaki önemli bir boşluğu kapatmayı hedefliyor.

DAHA BÜYÜK BOYUTLAR

Önceki modele kıyasla yaklaşık 9 santimetre uzayan K4 Sportswagon, 4.695 milimetre uzunluğa ulaşarak sınıfındaki rekabeti kızıştırıyor.

Araç bu yeni boyutlarıyla Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant ve Opel Astra Sports Tourer gibi güçlü modellerle aynı seviyede yer alıyor.

YENİ NESİL TASARIM DİLİ

Markanın "Opposites United" tasarım felsefesini yansıtan modelde, ön ve arka kısımda kullanılan "Star Map" ışık imzası dikkat çekiyor.

Gizli arka kapı kolları ve belirgin C sütunu tasarımı, aracın güçlü ve modern duruşunu destekleyen detaylar arasında.

Sürücü odaklı kokpitte iki adet 12.3 inçlik ekran ve 5.3 inçlik klima panelinden oluşan panoramik bir ekran düzeni kullanılıyor.

Geniş ailelere hitap eden model, 2.72 metrelik dingil mesafesi sunarken 604 litrelik bagaj hacmiyle fonksiyonelliği ön planda tutuyor.

GÜVENLİK VE DONANIM SEÇENEKLERİ

GT-Line donanım paketinde siyah tavan rayları ve agresif tampon tasarımları gibi sportif detaylar kullanıcılara sunuluyor.

Güvenlik tarafında ise monitörlü kör nokta asistanı, adaptif hız sabitleyici ve otoyol sürüş asistanı gibi gelişmiş teknolojiler standartlar arasında.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Giriş seviyesinde 115 beygir güç üreten 1.0 litrelik T-GDI motor yer alırken, performans isteyenler için 150 ve 180 beygirlik 1.6 litre motor seçenekleri de var.

Ayrıca 2026 yılının sonlarına doğru ürün gamına tam hibrit bir motor seçeneğinin daha eklenmesi planlanıyor.