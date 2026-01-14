Volkswagen, menzil uzatıcı motor kullanan ilk elektrikli SUV modeli ID. Era 9X'i tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen, elektrifikasyon stratejisinin eksik parçasını tamamlayarak menzil uzatıcı (EREV) teknolojisine sahip ilk aracını sahneye çıkardı.

Çin'deki VW-SAIC ortaklığıyla üretilen "ID. Era 9X" isimli model, markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor.

DEVASA BOYUTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Range Rover esintileri taşıyan 6 koltuklu bu dev SUV, 5.207 milimetre uzunluğuyla markanın şimdiye kadar ürettiği en büyük araçlardan biri oldu.

Araç, Bentley Bentayga'nın uzun şasili versiyonu hariç Volkswagen Grubu'ndaki tüm SUV modellerinden daha büyük boyutlara sahip.

BENZİNLİ MOTOR SADECE ŞARJ İÇİN

Modelin en dikkat çeken özelliği, 1.5 litrelik benzinli motorunu tekerleklere güç vermek yerine sadece bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak kullanması.

Porsche teknolojisiyle desteklenen bu ünite, 141 beygir güç üreterek elektrik motorlarını besliyor.

510 BEYGİRE VARAN GÜÇ SEÇENEKLERİ

Arkadan itişli versiyonda 295 beygir, çift motorlu dört çeker versiyonda ise toplam 510 beygir güç sunuluyor.

Büyük batarya paketiyle 400 kilometrenin üzerinde saf elektrikli sürüş vadeden aracın toplam menzilinin 1.000 kilometreyi aşması bekleniyor.

AVRUPA VE AMERİKA PLANLARI

ID. Era 9X modelinin şimdilik sadece Çin pazarında satılması planlansa da Volkswagen'in Avrupa ve Amerika için de benzer teknolojili modeller üzerinde çalıştığı biliniyor.

Ayrıca şirketin Scout alt markası da yakın gelecekte benzer menzil uzatıcı sistemlere sahip araçları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.