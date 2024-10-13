BMW ve Mercedes'in Çin'deki 3 aylık satışları düştü

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BMW, Çin'deki satışlarında dört yıldan uzun süredir görülen en büyük düşüşü kaydetti.

Şirketin satışları, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında azaldı. Bu düşüşte, Çinli tüketicilerin S-Class ve Maybach sedan gibi lüks modellere olan ilgisinin azalması etkili oldu.

Mercedes-Benz'in satışları ise yüzde 13 oranında geriledi. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre, batarya elektrikli araç (BEV) teslimatları yüzde 31 düşerek 42 bin 500 üniteye geriledi.

Bu düşüş, Çin'deki durgunluğun yanı sıra, Avrupa'da tüketicilerin yetersiz şarj altyapısı nedeniyle elektrikli araçlara olan ilgisinin azalmasından kaynaklanıyor.

Mercedes-Benz, BEV teslimatlarındaki düşüşe rağmen, plug-in hibrit araç satışlarında yüzde 10'luk bir artış olduğunu açıkladı. Bu artışta, ABD pazarındaki güçlü talebin etkili olduğu belirtiliyor.

TAHMİNLER DÜŞTÜ

Hem BMW hem de Mercedes, Çin pazarındaki durgunluk nedeniyle yıllık satış tahminlerini Eylül ayında düşürmüştü. BMW, ayrıca Continental tarafından tedarik edilen bir fren sistemindeki sorunların da satışları olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yüksek tarifeler koyması, Alman otomobil üreticileri arasında endişe yarattı.

Kârlarının yaklaşık üçte birini Çin'de elde eden BMW ve Mercedes gibi şirketler, bu durumun satışlarını daha da olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Alman otomotiv sektörü, yüksek üretim maliyetlerinden elektrikli araçlara geçişin yönetilmesine, düşen talepten Çin'den gelen artan rekabete kadar pek çok zorlukla karşı karşıya.

Bu sorunlar, son olarak Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı düşünmesiyle gündeme geldi.