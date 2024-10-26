BMW, yangın riski nedeniyle Çin'de 700 bin aracı geri çağırıyor

Haber Merkezi

BMW, Çin'de yaklaşık 700.000 aracını yangın güvenliği riski nedeniyle geri çağırma listesine ekledi.

Bazı modellere takılan arızalı soğutma suyu pompası tapaları korozyona veya paslanmaya yol açarak kısa devrelere ve yangına sebep olabiliyor.

3 SERİSİ, 5 SERİSİ VE X SERİSİ ETKİLENİYOR

Etkilenen modeller arasında, Çin'de üretilen 3 Serisi ve 5 Serisi araçların yanı sıra ithal edilen bazı X Serisi crossover modelleri de bulunuyor.

Bu geri çağırma, BMW'nin gelir bakımından en büyük pazarı olan Çin'deki teslimatlarında yaşanan sert düşüşün ardından geldi.

ÇİN'DEKİ TESLİMATLAR DÜŞÜŞTE

BMW Grubu'nun geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, üçüncü çeyrekte Çin'deki BMW ve Mini marka otomobil sevkiyatları, dört yıldan uzun süredir görülen en keskin düşüş olan yüzde 30 oranında azaldı.

Bu durum, şirketin Çin pazarındaki zorlu koşullarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.