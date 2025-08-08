Bugatti'den 30 milyon dolarlık otomobil: Brouillard

Lüks otomobil üreticisi Bugatti, "Programme Solitaire" adını verdiği yeni ultra kişiselleştirme programının ilk ürünü olan "Brouillard" modelini gün yüzüne çıkardı.

Sadece tek bir müşteri için üretilen bu eşsiz model, aynı zamanda markanın ikonik W16 motoruna da bir veda niteliği taşıyor.

MISTRAL TEMELLİ AMA TAMAMEN ÖZGÜN

Teknik olarak Mistral modelini temel alsa da Brouillard'ın hiçbir gövde paneli standart bir modelle ortak değil ve tamamen özgün bir tasarıma sahip.

Üstü açık Mistral'in aksine, bu özel otomobil sabit cam tavanlı bir coupe olarak geliştirildi.

30 MİLYON DOLARI AŞAN FİYAT ETİKETİ

Aracın 18 ay süren geliştirme süreci, bir seri üretim modeli kadar detaylı mühendislik ve homologasyon çalışması içerdi.

Bu durum, Brouillard'ın tahmini fiyatını 30 milyon doların üzerine çıkararak onu gelmiş geçmiş en pahalı yeni Bugatti yapabilir.