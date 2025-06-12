BYD, 7 koltuklu hibrit SUV modeli Sealion 8'i tanıttı

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Çinli otomotiv devi BYD, model ailesini yeni Sealion 8 ile genişletiyor. Şimdilik sadece plug-in hibrit (PHEV) olarak tanıtılan araç, yüksek performansı ve menzil avantajıyla dikkat çekiyor.

Modelin, Çin dışındaki Avrupa ve Avustralya gibi pazarlarda da sunulması planlanıyor.

İKİ FARKLI PLUG-IN HİBRİT GÜÇ ÜNİTESİ

BYD Sealion 8, DM-i ve DM-p olmak üzere iki farklı plug-in hibrit versiyonla sunulacak.

Her iki versiyonda da 1.5 litrelik turbo benzinli bir motor bulunurken, asıl farkı elektrik motorları ve batarya kapasiteleri oluşturuyor.

DM-p olarak adlandırılan daha güçlü versiyon, önde ve arkada bulunan iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Bu versiyon, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,9 saniyede ulaşarak birçok spor otomobili geride bırakıyor.

PERFORMANS VE MENZİL AVANTAJIYLA RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYOR

Bu etkileyici performansıyla BYD Sealion 8, Kia EV9 ve Hyundai Ioniq 9 gibi yedi koltuklu tam elektrikli SUV'lara karşı ilgi çekici bir alternatif olarak konumlanıyor.

Hibrit olması sayesinde şarj altyapısının zayıf olduğu bölgelerde bile "menzil kaygısı" yaşatmaması, en büyük avantajlarından biri.

Ayrıca, daha büyük olan 35,6 kWh'lik bataryasıyla 150 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Araçta ayrıca beş radar, 12 kamera ve LiDAR içeren BYD DiPilot 300 otonom sürüş sistemleri paketi de bulunuyor.