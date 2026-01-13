BYD, amiral gemisi Tang 9 ve Han 9 modellerini duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BYD, yaklaşık 28 bin 700-43 bin dolar bandındaki pazar segmentini aşarak lüks araç pazarının giriş seviyesine hitap edecek iki yeni modelini duyurdu.

Tam boyutlu SUV Tang 9 ve yönetici sedanı Han 9'un resmi lansmanının, 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HEM ELEKTRİKLİ HEM HİBRİT SEÇENEĞİ

Teknik özellikleriyle dikkat çeken her iki model de 800V yüksek voltaj mimarisi üzerine inşa edilecek ve kullanıcılara hem tam elektrikli (BEV) hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) varyantları sunacak.

Tanıtım görsellerinde yer alan tavan LiDAR sensörleri, araçların BYD'nin en yeni gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılacağına işaret ediyor.

2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergilenen Dynasty-D konseptinin üretim versiyonu olan Tang 9'un 5,2 metreyi aşan bir uzunluğa sahip olması bekleniyor.

Yönetici sınıfı sedan Han 9'un ise 5,1 metreyi geçen boyu ve 3,1 metrelik dingil mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunacağı belirtiliyor.

Kasım 2025 itibarıyla toplam satışları 1,93 milyonu aşan Han ve Tang serileri, bu yeni amiral gemileriyle büyümeye devam edecek.