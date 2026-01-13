BMW'nin ikonik spor sedanı M3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada yaptığı gerçekçi çalışmalarıyla tanınan dijital sanatçı Kelsonik, 2028 model yılı civarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni BMW M3 ve onun elektrikli versiyonu iM3'ü görselleştirdi.

Casus fotoğraflardan yola çıkılarak hazırlanan bu tasarım, BMW'nin yeni stil dilinin ipuçlarını taşıyor.

KÜÇÜLEN IZGARALAR VE AGRESİF ARKA TASARIM

Yeni tasarımda en dikkat çeken detaylardan biri, mevcut modeldeki devasa ızgaraların yerini daha küçük ve zarif böbrek ızgaraların alması oldu.

Ön bölümde ayrıca "yılan gözü"nü andıran gündüz sürüş farları ve dikey hava girişleri bulunuyor.

Arka kısımda ise X6 ve XM modellerini anımsatan stop lambaları, geniş omuzlar, sportif difüzör ve ördek kuyruğu spoyler ile agresif bir görünüm sergileniyor.

Aracın yan profili klasik M3 çizgilerini korusa da aerodinamik verimliliği artıran gömme kapı kolları gibi modern dokunuşlar dikkat çekiyor.

Sarı gövde rengiyle siyah tavan, ayna kapakları ve jantların oluşturduğu kontrast, aracın sportif karakterini vurgulayan detaylar arasında yer alıyor.