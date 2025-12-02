BYD Atto 2 Türkiye fiyatı belli oldu: Bu ay satışa çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BYD, Türkiye'deki elektrikli araç ürün gamını B-SUV segmentindeki yeni oyuncusu Atto 2 ile genişletiyor. Merakla beklenen model, aralık ayı itibarıyla bayilerdeki yerini almaya hazırlanıyor.

FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Aracın başlangıç fiyatı Boost paketi için 1 milyon 529 bin TL olarak belirlenirken, üst donanım olan Comfort paketi 1 milyon 629 bin TL etiket fiyatına sahip.

Bu fiyatlandırma ile marka, kompakt elektrikli SUV pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor.

ŞEHİR İÇİNDE 463 KM MENZİL

177 beygir güç üreten motoruyla dikkat çeken Atto 2, şehir içi kullanımda 463 kilometreye varan menzil performansı sergiliyor.

45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, DC hızlı şarj istasyonlarında sadece 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

GENİŞ İÇ HACİM VE ZENGİN DONANIM

Modelde panoramik cam tavan, ısı pompası ve dönebilir multimedya ekranı gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor.

Ayrıca araç, geniş aks mesafesi sayesinde arka yolcular için konforlu bir yaşam alanı ve 400 litrelik bagaj hacmi sağlıyor.